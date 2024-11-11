"Путін завжди чекав на перехідний період в США". Бербок закликала посилити допомогу Україні

"У нас немає часу чекати весни, зараз перехідний період, на який Путін завжди чекав після результатів виборів у США", - підкреслила чиновниця.

За її словами, все, що Європа може запропонувати для підтримки України, "має бути мобілізовано зараз". Зокрема, йдеться про посилення української протиповітряної оборони на тлі значного посилення російських атак дронів.

"Війна вийшла на новий рівень... тепер це тотальна повітряна війна", - вважає Бербок.

Вона висловила сподівання, що Німеччина зможе збільшити свої витрати у бюджеті для допомоги Україні, щоб "принаймні покрити основні потреби української оборони, особливо щодо захисту від безпілотників".