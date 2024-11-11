"Путин всегда ждал переходного периода в США". Бербок призвала усилить помощь Украине
Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США. Поэтому странам Европы необходимо уже сейчас усилить помощь Украине.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"У нас нет времени ждать весны, сейчас переходный период, которого Путин всегда ждал после результатов выборов в США", - подчеркнула чиновница.
По ее словам, все, что Европа может предложить для поддержки Украины, "должно быть мобилизовано сейчас". В частности, речь об усилении украинской противовоздушной обороны на фоне значительного усиления российских атак дронов.
"Война вышла на новый уровень... теперь это тотальная воздушная война", - считает Бербок.
Она выразила надежду, что Германия сможет увеличить свои расходы в бюджете для помощь Украине, чтобы "по крайней мере покрыть основные потребности украинской обороны, особенно в плане защиты от беспилотников".
Выборы президента США
Напомним, в США на прошлой неделе прошли президентские выборы. Со значительным отрывом победить сумел Дональд Трамп.
После выборов в США наступил переходной период. Инаугурация состоится только 20 января. Тогда Трамп официально станет президентом, а республиканцы получат большинство мест в Сенате и Палате представителей.
Детально о причинах победы Трампа на выборах - в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.