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"Путин всегда ждал переходного периода в США". Бербок призвала усилить помощь Украине

Понедельник 11 ноября 2024 17:40
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"Путин всегда ждал переходного периода в США". Бербок призвала усилить помощь Украине Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США. Поэтому странам Европы необходимо уже сейчас усилить помощь Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"У нас нет времени ждать весны, сейчас переходный период, которого Путин всегда ждал после результатов выборов в США", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, все, что Европа может предложить для поддержки Украины, "должно быть мобилизовано сейчас". В частности, речь об усилении украинской противовоздушной обороны на фоне значительного усиления российских атак дронов.

"Война вышла на новый уровень... теперь это тотальная воздушная война", - считает Бербок.

Она выразила надежду, что Германия сможет увеличить свои расходы в бюджете для помощь Украине, чтобы "по крайней мере покрыть основные потребности украинской обороны, особенно в плане защиты от беспилотников".

Выборы президента США

Напомним, в США на прошлой неделе прошли президентские выборы. Со значительным отрывом победить сумел Дональд Трамп.

После выборов в США наступил переходной период. Инаугурация состоится только 20 января. Тогда Трамп официально станет президентом, а республиканцы получат большинство мест в Сенате и Палате представителей.

Детально о причинах победы Трампа на выборах - в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

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