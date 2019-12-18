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Росія добудувала залізницю на Кримському мосту

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 16:35
Росія добудувала залізницю на Кримському мосту
Фото: Кримський міст (most.life)

Ростехнагляд підтвердила завершення будівництва залізниці

росія завершила будівництво залізничної частини Кримського мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Завершення будівництва офіційно підтвердили у Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд) РФ.

"Висновок про відповідність засвідчує - об'єкт побудований і відповідає проектній документації. Будівництво залізничної частини Кримського моста офіційно завершено", - заявили в Ростехнагляд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 1 червня 2020 року Росія планує відкриття вантажного руху залізничної частини Кримського мосту. Перевозитися залізницею будуть в першу чергу паливо, будматеріали, пісок і щебінь.

Також повідомлялося, що до літа планується запуск поїздів по Керченського мосту з Росії в Феодосію і Євпаторію. До початку курортного сезону планується введення нових маршрутів у Республіку Крим з Єкатеринбурга і Мурманська, а також опрацьовується маршрут з Кисловодська і Краснодара.

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