Путин применяет против Украины варварские методы, - Блинкен

Президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли, потому что его войска не смогли добиться своих целей в войне против Украины.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много захвативших территорий. Путин", – заявил госсекретарь США.
По его словам, президент РФ пытается использовать зиму как оружие, выключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ во тьму и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство.
Ранее Блинкен заявил, что по мнению США власти России не заинтересованы в мирных переговорах для окончания войны против Украины.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявлял, что он готов провести переговоры с Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.
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