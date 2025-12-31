Путин запускает круглогодичный призыв и привлекает резервистов: в ISW назвали цель

Усиление мобилизации резервистов

Кремль продолжает усилия по принудительной мобилизации активных резервистов, которых, вероятно, планируют в будущем привлекать к боевым действиям против Украины. Такие шаги свидетельствуют об острой потребности России в живой силе на фоне непропорционально высоких потерь и минимальных территориальных достижений.

30 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который позволяет отправлять активных резервистов в специальные учебные лагеря для "защиты критически важных объектов" начиная с 2026 года.

Потери превышают темпы набора

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия выполнила план набора на 2025 год, привлекая около 406 тысяч человек. Но общие потери российских войск за этот период превысили 410 тысяч человек.

По данным Института изучения войны (ISW), в 2025 году российские силы действовали на территории площадью почти 4 900 квадратных километров, что свидетельствует о по меньшей мере 83 потерях на каждый квадратный километр - показатель, который демонстрирует критическую неэффективность наступательных действий РФ.

Риск для внутренней стабильности РФ

Аналитики ISW отмечают, что привлечение резервистов к боевым действиям является рискованной внутриполитической стратегией для Кремля. Такой шаг может нарушить негласный "социальный договор" между властью и населением, по которому большинство граждан не привлекаются непосредственно к войне.

Вероятно, Кремль будет пытаться использовать резервистов только в случае критической необходимости.

Призыв становится круглогодичным

29 декабря Путин также подписал указ, который переводит систему призыва с традиционного весенне-осеннего формата на круглогодичный административный цикл. Это означает, что военкоматы будут работать непрерывно в течение года, получив больше гибкости для привлечения призывников.

Официально в 2026 году РФ планирует призвать 261 тысячу человек на срочную службу. Для сравнения, осенью 2025 года было мобилизовано 135 тысяч призывников.

Кремль упрощает процедуры призыва

В апреле 2025 года Путин подписал закон, который значительно упростил бюрократические процедуры призыва для мужчин призывного возраста. Это позволило российским властям быстрее обрабатывать кандидатов и уменьшить административные барьеры.

Аналитики считают, что эти шаги направлены на долгосрочное наращивание численности Вооруженных сил РФ - не только для войны против Украины, но и в перспективе возможного конфликта с НАТО.