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Путин предложил переместить транзит газа с "Северного потока" и создать в Турции хаб

Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Россия может переместить транзит газа в Европу с трубопровода "Северный поток-1" в Черноморский регион и Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, которое приводит "РИА-Новости".

"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", - заявил российский диктатор.

По его словам, на этом маршруте якобы намного выше уровень безопасности и у такого решения есть экономическая целесообразность.

Также он добавил, что его страна "готова возобновить транзит газа по уцелевшей нитке “Северного потока".

Напомним, ранее стало известно, что на трубопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” были обнаружены три утечки газа.

После этого шведские сейсмологи предположили, что причиной утечки могли быть подводные взрывы.

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Российская ФедерацияТурцияСеверный поток