Путин предложил переместить транзит газа с "Северного потока" и создать в Турции хаб

"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", - заявил российский диктатор.

По его словам, на этом маршруте якобы намного выше уровень безопасности и у такого решения есть экономическая целесообразность.

Также он добавил, что его страна "готова возобновить транзит газа по уцелевшей нитке “Северного потока".