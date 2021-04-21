Путін - Заходу: ми не хочемо спалювати мости, але відповідь буде асиметричною, жорсткою

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче "спалювати мости" із Заходом. Але якщо Захід сам цього захоче, то "буде асиметрична і жорстка відповідь".

Про це він заявив у посланні до Ради Федерації .

Разом з тим, Путін заявив, що Росія хоче мати добрі стосунки з усіма учасниками міжнародного спілкування.

"Ми дійсно не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість або слабкість і сам має намір остаточно спалити або навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою", - заявив він.