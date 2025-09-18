"Путин слишком осмелел". Стармер призвал Трампа надавить на Россию

Атака на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября российский диктатор Владимир Путин атаковал дронами не только Украину, но и Польшу.

Как украинские, так и польские чиновники после этого утверждали, что атака была преднамеренной.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что у такого удара есть несколько целей. По его словам, Москва, в частности, хотела увидеть, на какой ответ готовы страны НАТО.

Также Зеленский утверждал, что таким образом Путин хочет, чтобы западные союзники прекратили поставки систем ПВО в Украину, поскольку им они тоже могут понадобиться.