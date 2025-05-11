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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Путин вместо перемирия хочет встречу, Украина должна немедленно согласиться, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявив, что это шанс проверить, возможно ли вообще достичь договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского президента в Truth Social.

По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, но Украина все равно должна согласиться на переговоры.

"Президент России Путин не хочет подписывать соглашение о прекращении огня с Украиной, зато стремится встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение кровопролития. Украина должна немедленно согласиться на это", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что во время переговоров Украина хотя бы сможет выяснить, возможна ли вообще мирная сделка в Россией.

"А если нет - европейские лидеры и США будут знать, на чем все стоит, и смогут действовать соответственно!", - подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Кроме того, он добавил, что вообще сомневается в возможности мирного соглашения с Путиным, который, мол, слишком "занят празднованием".

"Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне - победы, которая не могла быть получена (и близко!) без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу немедленно!", - призвал Трамп.

 

Переговоры в Турции

Напомним, в Киеве 10 мая состоялась встреча "коалиции решительных". Президент Владимир Зеленский принимал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Великобритании Кира Стармера и Польши Дональда Туска.

После встречи лидеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его итогам Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. В то же время европейские лидеры предупредили Москву, что в случае отказа Россию ждут новые санкции.

Впрочем, в ночь на 11 мая глава Кремля Владимир Путин провел пресс-конференцию. Во время нее он отверг прекращение огня, предложенное Украиной, США и "коалицией решительных" с 12 мая.

Вместо этого Путин предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились. Сообщалось, что Путин пообщается по этому вопросу с Эрдоганом.

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу только после полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Российская ФедерацияУкраинаДональд ТрампМирные переговоры