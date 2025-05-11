Путин вместо перемирия хочет встречу, Украина должна немедленно согласиться, - Трамп

По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, но Украина все равно должна согласиться на переговоры.

"Президент России Путин не хочет подписывать соглашение о прекращении огня с Украиной, зато стремится встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение кровопролития. Украина должна немедленно согласиться на это", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что во время переговоров Украина хотя бы сможет выяснить, возможна ли вообще мирная сделка в Россией.

"А если нет - европейские лидеры и США будут знать, на чем все стоит, и смогут действовать соответственно!", - подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Кроме того, он добавил, что вообще сомневается в возможности мирного соглашения с Путиным, который, мол, слишком "занят празднованием".

"Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне - победы, которая не могла быть получена (и близко!) без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу немедленно!", - призвал Трамп.