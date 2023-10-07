Путин оставил два пути для въезда украинцев из третьих стран в РФ

Россия утвердила особый порядок въезда в страну граждан Украины из третьих стран. Теперь это разрешено только через два пункта пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Российское правительство ввело временный порядок въезда в Россию граждан Украины с территории других государств. С 16 октября украинцы в возрасте от 14 лет и старше смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево".

Такие ограничения распространяются на всех граждан Украины в возрасте от 14 лет и тех, которые следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя среди граждан иностранных государств.

При этом новый временный порядок не касается граждан Украины до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей.

Как заявили в правительстве РФ, эти нововведения не касаются украинцев, находящихся на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Такое решение в России объяснили тем, что оно "направлено на безопасность жителей РФ в сложившихся условиях".

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

А также Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей.

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