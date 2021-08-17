Вибори на окупованих територіях можуть провести в разі невтручання РФ
Фото: вибори на окупованих територіях можуть провести в разі невтручання РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів пропонує встановити умови, за яких можливе проведення виборів, референдумів на непідконтрольних територіях. Зокрема, вони можуть пройти за невтручання російської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.
Згідно із законопроєктом "Про засади державної політики перехідного періоду", загальнодержавні вибори та всеукраїнські референдуми можуть бути проведені на вказаних територіях лише за умови чіткого дотримання українського законодавства.
Крім цього, вибори можуть бути проведені за таких умов:
- недопущення протиправного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку Російської Федерації;
- дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;
- дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб;
- свободу передвиборної агітації, рівні можливості доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- та радіомовлення, вільного обігу українських друкованих засобів масової інформації на деокупованих територіях;
- безпечні умови діяльності та безперешкодну участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів.
Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський виключив проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.