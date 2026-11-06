Путин забрал у японского табачного гиганта четыре фабрики в России
Глава Кремля Владимир Путин передал под государственный контроль российские активы японской компании Japan Tobacco International (JTI), одного из крупнейших производителей сигарет в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Речь идет о четырех фабриках, на которых работают около 4 тысяч человек. Компания контролирует примерно 40% российского рынка сигарет.
Согласно указу Путина от 5 ноября, части JTI в четырех российских предприятиях передали под управление российской компании АО "Промышленные активы".
Под контроль попали фабрики JTI в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Липецкой и Ленинградской областях.
Причины такого решения Кремль в указе не объяснил. В то же время, это очередной случай передачи российской стороне активов иностранного бизнеса, который продолжал работать в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Какие активы JTI перешли под контроль России
Указ касается четырех предприятий японской компании:
- JTI Донской табак (JTI Donskoy Tabak) – Ростов-на-Дону;
- "Петр" (Petro) – Санкт-Петербург;
- JTI Yelets – Липецкая область;
- Kres Neva – Ленинградская область.
Российский бизнес JTI обеспечивает около 40% местного рынка сигарет. На предприятиях и в офисах компании работают около 4 тысяч человек.
В России компания производит сигареты под международными брендами Winston, Glamour, Camel, LD и Sobranie, а также местными марками "Петр I", "Русский стиль" и "Донской табак".
Japan Tobacco International работает на российском рынке с 1999 года. В 2018 году она приобрела местного производителя "Донской табак" и стала крупнейшим производителем сигарет в стране.
По данным профиля компании, за более чем 20 лет Japan Tobacco Group инвестировала в российский бизнес около 4,6 млрд долларов. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году JTI не оставила российский рынок, но приостановила новые инвестиции в производство и маркетинг.
Что говорят в компании и Японии
В JTI заявили, что знают об указе диктатора и оценивают ситуацию и возможные дальнейшие действия. Среди приоритетов компании назвали защиту интересов заинтересованных сторон, прежде всего своих работников.
Тем временем японское правительство уже выразило протест России по дипломатическим каналам и потребовало отменить это решение.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подчеркнула, что Токио последовательно призывает Москву не нарушать интересы японских граждан и компаний.
Передача активов JTI состоялась на фоне ухудшающихся отношений между Россией и Японией. В частности, недавно российские спецслужбы задержали японского журналиста Юки Имаи по подозрению в шпионаже. Японская сторона отвергла обвинения.
Какие еще иностранные компании утратили контроль над активами в РФ
JTI стала очередной крупной иностранной компанией, российские активы которой Кремль передал во внешнее управление.
Ранее аналогичные решения затронули швейцарский пищевой концерн Nestlé, немецкую торговую сеть Metro, французские ритейлеры Auchan и Leroy Merlin.
Москва объясняет такие шаги ответом на западные санкции и замораживание российских активов за границей.
Формально речь идет о временном управлении, однако иностранные собственники фактически теряют контроль над своими российскими предприятиями без собственного согласия. Путин ранее допускал возможность возврата активов бывшим собственникам при благоприятных условиях.