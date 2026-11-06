Путин забрал у японского табачного гиганта четыре фабрики в России

Глава Кремля Владимир Путин передал под государственный контроль российские активы японской компании Japan Tobacco International (JTI), одного из крупнейших производителей сигарет в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Речь идет о четырех фабриках, на которых работают около 4 тысяч человек. Компания контролирует примерно 40% российского рынка сигарет.

Согласно указу Путина от 5 ноября, части JTI в четырех российских предприятиях передали под управление российской компании АО "Промышленные активы".

Под контроль попали фабрики JTI в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Липецкой и Ленинградской областях.

Причины такого решения Кремль в указе не объяснил. В то же время, это очередной случай передачи российской стороне активов иностранного бизнеса, который продолжал работать в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Какие активы JTI перешли под контроль России

Указ касается четырех предприятий японской компании:

JTI Донской табак (JTI Donskoy Tabak) – Ростов-на-Дону;

"Петр" (Petro) – Санкт-Петербург;

JTI Yelets – Липецкая область;

Kres Neva – Ленинградская область.

Российский бизнес JTI обеспечивает около 40% местного рынка сигарет. На предприятиях и в офисах компании работают около 4 тысяч человек.

В России компания производит сигареты под международными брендами Winston, Glamour, Camel, LD и Sobranie, а также местными марками "Петр I", "Русский стиль" и "Донской табак".

Japan Tobacco International работает на российском рынке с 1999 года. В 2018 году она приобрела местного производителя "Донской табак" и стала крупнейшим производителем сигарет в стране.

По данным профиля компании, за более чем 20 лет Japan Tobacco Group инвестировала в российский бизнес около 4,6 млрд долларов. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году JTI не оставила российский рынок, но приостановила новые инвестиции в производство и маркетинг.

Что говорят в компании и Японии

В JTI заявили, что знают об указе диктатора и оценивают ситуацию и возможные дальнейшие действия. Среди приоритетов компании назвали защиту интересов заинтересованных сторон, прежде всего своих работников.

Тем временем японское правительство уже выразило протест России по дипломатическим каналам и потребовало отменить это решение.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подчеркнула, что Токио последовательно призывает Москву не нарушать интересы японских граждан и компаний.

Передача активов JTI состоялась на фоне ухудшающихся отношений между Россией и Японией. В частности, недавно российские спецслужбы задержали японского журналиста Юки Имаи по подозрению в шпионаже. Японская сторона отвергла обвинения.

Какие еще иностранные компании утратили контроль над активами в РФ

JTI стала очередной крупной иностранной компанией, российские активы которой Кремль передал во внешнее управление.