Путин едет в Донецк? В Кремле ответили на слухи о причине перемирия
В Telegram-пабликах появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы собирается посетить Донецк во время "рождественского перемирия". Однако Кремлю ничего не известно о якобы планах Путина поехать в оккупированный город.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Нам ничего не известно о таких слухах", - заявил он.
Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал Россию и Украину прекратить огонь и установить рождественское перемирие. Позже Путин поручил главе Минобороны РФ ввести режим прекращения огня на Рождество.
Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.
На предложение "рождественского перемирия" уже отреагировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "перемирии".
Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перемирие для России может начаться только тогда, когда она выведет свои войска с территории Украины.
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