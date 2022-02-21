Наришкін заплутався? Глава зовнішньої розвідки РФ заявив, що потрібно прийняти "ЛДНР" до складу Росії

У ході засідання виступали всі учасники Радбезу РФ. У своїй промові Сергій Наришкін невпевнено висловився про можливість визнання Росією тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Путін перебив його і кілька разів уточнював, що саме підтримує голова СЗР.

"Ви пропонуєте розпочати переговорний процес (з Україною - ред.) або визнавати незалежність", – сказав Путін.

Наришкін кілька разів запинався і потім заявив, що виступає за визнання незалежності ЛДНР. "Я підтримаю пропозицію про визнання…", - почав говорити він, але Путін його перебив: "Підтримаю чи підтримую, говоріть прямо".

Після цього Наришкін вже впевненішим голосом сказав: "Підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської "народних республік" до складу Російської Федерації".

Путін його поправив, що Рада безпеки РФ не обговорює включення до складу Росії "ЛДНР", а йдеться про визнання їх "незалежності".

"Так. Я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив після цього Наришкін.