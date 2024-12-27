Путин считает Словакию "приемлемым" местом для переговоров с Украиной: реакция МИД
РФ утверждает, что Словакия якобы предложила, чтобы вероятные переговоры Украины и РФ прошли на ее территории. Украина напомнила Братиславе о формуле мира.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на пресс-конференции в ответ на вопрос РБК-Украина.
Что этому предшествовало
Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что Словакия якобы готова стать площадкой для возможных переговоров между Украиной и РФ. По словам диктатора, этот вопрос он обсуждал на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.
Путин заявил, что не против того, что возможные переговоры прошли в Словакии.
"Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения. Это приемлемый для нас вариант", - заявил Путин.
Реакция Украины
"Мы время от времени слышим разные заявления. Как и в предыдущем вопросе, я предлагаю лжецам на слово не верить", - сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Касательно площадки для переговоров спикер отметил, что в информационном пространстве время от времени звучат идеи и предложения от разных сторон и лидеров. Он отметил, что Украине нужен устойчивый, справедливый и всеобъемлющий мир.
"Есть процесс формулы мира. Мы призываем все стороны, которые хотят помочь, сыграть свою роль. Все могут себе найти роль в этих усилиях, чтобы действительно приближать мир. Это касается всех наших партнеров, и словацкой стороны в том числе", - отметил Тихий.
Встреча Фицо и Путина
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву 22 декабря, где провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
В СМИ отмечали, что главная цель визита Фицо - это поставки российского газа в Словакию. Украина с 1 января прекращает транзит газа в Европу.
В МИД Украины раскритиковали поездку Фицо к Путину и напомнили, что Россия представляет угрозу для Европы.
После этого в Словакии заявили, что предлагали Путину провести у себя второй саммит мира Украины. По словам главы МИД страны, словацкая сторона также передавала свои предложения Украине.
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