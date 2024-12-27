Путин считает Словакию "приемлемым" местом для переговоров с Украиной: реакция МИД

РФ утверждает, что Словакия якобы предложила, чтобы вероятные переговоры Украины и РФ прошли на ее территории. Украина напомнила Братиславе о формуле мира.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на пресс-конференции в ответ на вопрос РБК-Украина .

Что этому предшествовало

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что Словакия якобы готова стать площадкой для возможных переговоров между Украиной и РФ. По словам диктатора, этот вопрос он обсуждал на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

Путин заявил, что не против того, что возможные переговоры прошли в Словакии.

"Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения. Это приемлемый для нас вариант", - заявил Путин.

Реакция Украины

"Мы время от времени слышим разные заявления. Как и в предыдущем вопросе, я предлагаю лжецам на слово не верить", - сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Касательно площадки для переговоров спикер отметил, что в информационном пространстве время от времени звучат идеи и предложения от разных сторон и лидеров. Он отметил, что Украине нужен устойчивый, справедливый и всеобъемлющий мир.

"Есть процесс формулы мира. Мы призываем все стороны, которые хотят помочь, сыграть свою роль. Все могут себе найти роль в этих усилиях, чтобы действительно приближать мир. Это касается всех наших партнеров, и словацкой стороны в том числе", - отметил Тихий.