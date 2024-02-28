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Путин будет вмешиваться в президентские выборы в США, - Данилов

Фото: Россия будет активно вмешиваться в выборы президента США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин будет вмешиваться в выборы президента США в 2024 году.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию The Times.

По его словам, искусственный интеллект позволил России существенно активизировать свои кампании по дезинформации и это огромный шаг вперед для Москвы. Секретарь СНБО убежден, что масштабные информационные вмешательства будут гораздо большими, чем ранее.

"У РФ теперь есть специальные подразделения, которые "посвящены" каждой стране, где будут проходить выборы. Сеть информаторов и агентов Москвы по всему миру настолько обширна, что убрать российское вмешательство невозможно. ФСБ продолжает постоянно заключать контракты с европейскими преступными группировками", - отметил Данилов.

Издание отмечает, что российские агенты каждую неделю распространяют 166 млн дезинформационных постов об Украине на разных платформах.

Президентские выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев кандидатом будет выдвинут либо Дональд Трамп, либо экс-посол США в ООН Никки Хейли.

На днях советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом обеспокоен возможным вмешательством России в президентские выборы 2024 года.

Издание NBC News сообщило, что Россия уже распространяет дезинформацию накануне выборов в США в этом году. Для этого используют фейковые аккаунты и ботов, чтобы нанести вред президенту Джо Байдену и его коллегам-демократам.

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