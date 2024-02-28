Путін втручатиметься у президентські вибори в США, - Данілов

За його словами, штучний інтелект дав змогу Росії суттєво активізувати свої кампанії з дезінформації і це величезний крок уперед для Москви. Секретар РНБО переконаний, що масштабні інформаційні втручання будуть набагато більшими, ніж раніше.

"Росія тепер має спеціальні підрозділи, що "присвячені" кожній країні, де відбуватимуться вибори. Мережа інформаторів і агентів Москви по всьому світу настільки велика, що прибрати російське втручання неможливо. ФСБ продовжує постійно укладати контракти з європейськими злочинними угрупованнями", - зазначив Данілов.

Видання зазначає, що російські агенти щотижня поширюють 166 млн дезінформаційних постів про Україну на різних платформах.

Президентські вибори у США

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців кандидатом буде висунуто або Дональда Трампа, або екс-посла США в ООН Ніккі Гейлі.

Днями радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім стурбований можливим втручанням Росії у президентські вибори 2024 року.

Видання NBC News повідомило, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів у США цього року. Для цього використовують фейкові акаунти та ботів, щоб завдати шкоди президенту Джо Байдену та його колегам-демократам.

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