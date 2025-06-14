Путин в конце концов обманет Трампа и это увидит весь мир, - Зеленский

"Я считаю, что очень теплая беседа между этими командами (Трампа и Путина, - ред.). И я не считаю, что я могу сказать президенту Трампу, как вести диалог. Он президент, которого избрала США. Он может делать то, что хочет. Но моя позиция всегда была, это двусторонние их отношения, но я считаю, что Путин не хочет закончить войну. И в конце концов он обманет Трампа. Вы увидите это. Все, весь мир это увидит", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что российский диктатор готов к каким-то шагам деэскалации только, если будет под сильным давлением.

"По-другому, никак. И поэтому я не знаю, о чем они говорят между собой. Но меня интересует как президента, именно вопрос Украины. Я считаю, что говорить об Украине без Украины неправильно. Говорить об Украине и решать какие-то вопросы без нас, я считаю, что это несправедливо", - подытожил президент.