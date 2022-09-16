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У Путіна своя війна, де він "захоплює все нові та нові території Донбасу"

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П'ятниця 16 вересня 2022 19:28
У Путіна своя війна, де він "захоплює все нові та нові території Донбасу" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія продовжує операцію зі звільнення Донбасу і нібито захоплює нові території.

Про це заявив Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа Новини".

Він заявив, що план "спеціальної військової операції" (так у Росії називають війну в Україні - ред.) коригуванню не підлягає.

Путін заявив, що Генеральний штаб по ходу приймає оперативні рішення, але основною метою є нібито звільнення всієї території Донбасу. За його словами, ця операція продовжується, незважаючи на контрнаступ української армії.

"У нас наступальна операція на самому Донбасі не припиняється, йде невеликим темпом, але послідовно, поступово-поступово російська армія займає все нові і нові території", - сказав він.

Нагадаємо, що ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник визнав успіхи ЗСУ . Він стверджує, що українські військові перебувають біля кордонів із Луганською областю.

Крім того, росіяни вже втекли зі Сватового Луганської області.

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