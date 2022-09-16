У Путіна своя війна, де він "захоплює все нові та нові території Донбасу"

Про це заявив Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ріа Новини ".

Він заявив, що план "спеціальної військової операції" (так у Росії називають війну в Україні - ред.) коригуванню не підлягає.



Путін заявив, що Генеральний штаб по ходу приймає оперативні рішення, але основною метою є нібито звільнення всієї території Донбасу. За його словами, ця операція продовжується, незважаючи на контрнаступ української армії.

"У нас наступальна операція на самому Донбасі не припиняється, йде невеликим темпом, але послідовно, поступово-поступово російська армія займає все нові і нові території", - сказав він.