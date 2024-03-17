Путин впервые вспомнил о смерти Навального и отличился циничным заявлением

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин.

Диктатор также добавил, что за несколько дней до смерти оппозиционера, была идея обменять его "на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах".

"Вы можете мне поверить, можете - нет. Человек еще фразу не закончил, а я сказал "Я согласен. Только при условии, чтобы он там оставался и не возвращался". Однако, к сожалению, произошло так, как произошло. Это случается, ничего с этим не поделаешь", - отметил Путин.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание и впоследствии умер в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. Вероятной причиной смерти СМИ назвали отрыв тромба.

Жена политика Юлия обвинила в смерти своего мужа российского диктатора Владимира Путина.

В США подтвердили, что Навальный ушел из жизни неестественным путем и 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России.

Новые санкции против РФ также ввели Австралия и Канада.

Восемь стран ЕС призвали Брюссель ввести санкции против России в связи со смертью российского оппозиционера.

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