Восемь стран ЕС призвали ввести санкции против России из-за смерти Навального, - Reuters

Восемь стран Европейского союза требуют ввести санкции против российских судей и прокуроров в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает РБК-Украина , об этом идет речь в письме, которое есть в распоряжении у Reuters .

По информации издания, министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы Латвии, Польши, Швеции и Румынии подписали и направили письмо с призывом о санкциях против судебной системы России главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Неназванные официальные лица рассказали изданию, что письмо также поддержали Нидерланды, Франция, Ирландия и Дания.

"Смерть Навального - еще один признак нарастающих и систематических репрессий в России. Это требует коллективных действий. Мы считаем, что есть веские основания для введения отдельного режима санкций в отношении России, направленного на урегулирование ситуации в стране", - сказано в письме.

Санкции предлагают ввести против тех, кто причастен к политически мотивированным решениям против членов гражданского общества и оппозиции и их последующему задержанию. Это, в частности, ответственные лица в судебной системе.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.

Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки. Позже эту версию подтвердил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оппозиционер был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Все детали смерти Навального - в материале РБК-Украина.