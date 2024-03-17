Путін вперше згадав про смерть Навального і відзначився цинічною заявою

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди печальна подія. В нас були інші випадки, коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало і неодноразово", - сказав Путін.

Диктатор також додав, що за кілька днів до смерті опозиціонера, була ідея обміняти його "на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах".

"Ви можете мені повірити, можете - ні. Людина ще фразу не закінчила, а я сказав "Я згоден. Тільки за умови, щоб він там лишався і не повертався". Однак, на жаль, сталося так, як сталося. Це трапляється, нічого з цим не вдієш", - зазначив Путін.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів і згодом помер в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення. Ймовірною причиною смерті ЗМІ назвали відрив тромбу.

Дружина політика Юлія звинуватила у смерті свого чоловіка російського диктатора Володимира Путіна.

У США підтвердили, що Навальний пішов із життя неприродним шляхом і 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії.

Нові санкції проти РФ також запровадили Австралія і Канада.

Вісім країн ЄС закликали Брюссель запровадити санкції проти Росії через смерть російського опозиціонера.

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