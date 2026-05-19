Путин в пятый раз за четыре года попытается "продать" Си Цзиньпину газопровод, - Bloomberg

Как рассказали лица, приближенные к правительству, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, заставит Китай проявить большую гибкость в переговорах по контракту на цены на газ для запланированного проекта газопровода "Сила Сибири-2".

Один из российских чиновников отметил, что китайцы выразили заинтересованность в ускорении переговоров, хотя пока существенного прогресса не достигнуто.

По словам советника Путина по вопросам внешней политики Юрия Ушакова, вопрос газопровода "стоит на повестке дня".

"Мы настроены серьезно его обсудить. Я считаю, что эту тему лидеры детально обсудят", - сказал он.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что прогресс в любой сделке зависит от Си, и пока нет никаких признаков того, что Россия может легко достичь согласия.

"В связи с усилением давления на экономику Россия в значительной степени полагается на торговлю с Китаем, чтобы смягчить влияние западных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое продолжается уже пятый год. Война президента США Дональда Трампа с Ираном может дать Москве возможность изменить баланс отношений, поскольку Пекин стремится к большей энергетической безопасности на фоне перебоев, вызванных закрытием Ормузского пролива", - говорится в статье.

По словам источника, приближенного к российскому государственному энергетическому гиганту, "Газпром" сделал очень выгодное предложение по ценам на газ для газопровода "Сила Сибири-2", который будет пролегать из Сибири в Китай через Монголию, хотя китайские партнеры не изъявили желания продвигать этот проект. Собеседник агентства добавил, что Россия хочет согласовать цену на газ до сентября.

В марте, после начала войны в Иране, Китай заявил, что намерен достичь прогресса в вопросе строительства российского газопровода в рамках своего пятилетнего плана.

А в конце апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава Китайской национальной нефтяной корпорации Дай Хоулян встречались в Пекине и говорили о "развитии стратегического партнерства".

9 мая Путин заявил, что с Китаем согласованы "практически все ключевые вопросы" по сотрудничеству в сфере газа и нефти.

"Если нам удастся доработать их и довести процесс до конца во время визита, я буду очень доволен", - сказал он.

Фото: маршрут газопровода "Сила Сибири 2" (bloomberg)

И хотя транспортные коридоры через Россию уже давно стоят на повестке дня двусторонних переговоров, по словам источников агентства, Москва сейчас видит больший интерес со стороны китайских чиновников к расширению транзитных маршрутов по суше и через Северный морской путь в Арктике.

В частности, на это повлияла и война в Иране.

По словам Ушакова, Путин и Си должны провести переговоры в среду, а вечером вместе выпьют чаю, чтобы продолжить обсуждение.