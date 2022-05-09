Путін війну не виграє. Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку
Німеччина продовжить підтримувати Україну в її протистоянні російському вторгненню, в тому числі надаючи допомогу з озброєнням, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні з нагоди 77-ї річниці закінчення Другої світової війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ZDF.
Також Шольц висловив упевненість, що Україна не піде на поступки країні-агресору.
"Миру, продиктованого Росією, не буде. Українці цього не приймуть - і ми теж", - сказав федеральний канцлер, відзначивши потужну міжнародну підтримку України.
"Рідко коли ми були з нашими друзями і партнерами так згуртовані, як сьогодні. Я глибоко переконаний: Путін війну не виграє... Урок, який був засвоєний у Федеративній Республіці з часів нацистської Німеччини - був девіз "Ніколи знову!"... У нинішній ситуації це може означати тільки одне: ми захищаємо справедливість і свободу - на боці тих, на кого напали", - заявив він.
Шольц ще раз наголосив, що має намір і надалі надавати Україні підтримку і допомогу.
"Вперше в історії Федеративної Республіки зброя була відправлена в зону бойових дій, і це буде продовжуватися", - запевнив канцлер ФРН, додавши, що Берлін "ретельно продумав" постачання важкої техніки Україні.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна обов'язково вистоїть у війні з РФ.
Також ми писали про те, що глава німецького Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва для участі в пам'ятних заходах, присвячених закінченню Другої світової війни.
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