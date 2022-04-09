Путін може втрутитися в наступні вибори в США, - розвідка

Розвідка США вважає, що Володимир Путін може сприйняти підтримку Вашингтона України у війні з Росією як пряму образу. Це дасть главі Кремля стимул втрутитися в наступні американські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Видання зазначає, що за оцінками представників американської розвідки, Путін може використовувати підтримку адміністрації президента США Джо Байдена України як привід для проведення нової кампанії з втручання в американську політику.

Зазначається, що Путін може розцінити підтримку США опору України російській агресії як пряму образу. Це дасть главі Кремля додатковий стимул для втручання в наступні вибори в США.

"Поки неясно, яких кандидатів Росія може спробувати просувати і які методи вона може використовувати", - йдеться в статті.

За даними видання, оцінка ситуації виходить з того, що виборча система США знаходиться під тиском. Американська громадськість як і раніше розділена через останні президентські вибори і штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа.