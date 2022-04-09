ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин может вмешаться в следующие выборы в США, - разведка

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 09 апреля 2022 19:56
Путин может вмешаться в следующие выборы в США, - разведка Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Разведка США считает, что Владимир Путин может воспринять поддержку Вашингтона Украины в войне с Россией как прямое оскорбление. Это даст главе Кремля стимул вмешаться в следующие американские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что по оценкам представителей американской разведки, Путин может использовать поддержку администрации президента США Джо Байдена Украины в качестве предлога для проведения новой кампании по вмешательству в американскую политику.

Отмечается, что Путин может расценить поддержку США сопротивления Украины российской агрессии как прямое оскорбление. Это даст главе Кремля дополнительный стимул для вмешательства в следующие выборы в США.

"Пока неясно, каких кандидатов Россия может попытаться продвигать и какие методы она может использовать", - говорится в статье.

По данным издания, оценка ситуации исходит из того, что избирательная система США находится под давлением. Американская общественность по-прежнему разделена из-за последних президентских выборов и последовавшего за ними штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Напомним, в марте прошлого года в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Выяснилось, что Россия вела дискриминационную кампанию против обоих кандидатов в президенты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Владимир Путин Выборы Война России против Украины
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну