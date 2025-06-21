Путин устроил "бенефис", но мы найдем дроны на каждую ногу оккупанта, - Зеленский

Вчера российский диктатор Владимир Путин довольно откровенно начал говорить о своих намерениях относительно войны в Украине. Однако Украина будет защищаться и готова дать отпор российским солдатам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Вчера каждый услышал сигналы от российского руководителя. Бравада это у него или безумие - можно объяснять как угодно. Но когда убийца говорит, что хочет убить, мы воспринимаем это соответственно и будем реагировать вместе с партнерами. Надеюсь, со всеми партнерами", - отметил Зеленский.
По его словам, вчера Путин устроил бенефис, в частности, и для Соединенных Штатов Америки, и говорил он, по мнению украинского президента, абсолютно откровенно.
"Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, - он так сам сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы", - отметил глава государства.
Он также пояснил, что власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц.
"Конечно, мы найдем украинские дроны на каждую ногу российского оккупанта. Конечно, Украина будет защищаться. Мы все четко понимаем, что вопрос о независимости Украины - это вопрос о выживании украинцев", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что во времена Путина россияне пошли дальше - дальше, чем ГУЛАГ и многое другое, что было.
"Они сжигают города, сжигают села под ноль. Остаются руины и ни одной человеческой жизни. Каждый в мире может это увидеть - что Путин сделал абсолютно сознательно с Донбассом. Фактически Донбасс уничтожен. И это они там, в Москве, говорили, что якобы принесут Донбассу защиту. Они принесли смерть, и это единственное, что они умеют носить. Наши общины на Харьковщине, в приграничье нашей Сумщины, на Херсонщине - россияне везде делают одно", - подытожил он.
Напомним, что вчера, 20 июня, российский диктатор выступил на Петербургском экономическом форуме. Среди громких заявлений от диктатора прозвучало одно, которое максимально характеризует его политику. Он заявил, что "там, где ступает нога российского солдата - все наше".
В частности у Путина спросили, как далеко может зайти российская армия в контексте войны против Украины, поскольку солдаты РФ заходят за территорию тех украинских областей, которые Москва незаконно признала "своими".
На что российский диктатор снова повторил им же выдуманный бред про "один народ".
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на такое циничное заявление российского диктатора.
В то же время стоит заметить, что во время своего вчерашнего выступления глава Кремля заявил, что не стремится к капитуляции Украины. Однако опять же назвал свои требования для Киева.
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