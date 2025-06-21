Путин устроил "бенефис", но мы найдем дроны на каждую ногу оккупанта, - Зеленский

"Вчера каждый услышал сигналы от российского руководителя. Бравада это у него или безумие - можно объяснять как угодно. Но когда убийца говорит, что хочет убить, мы воспринимаем это соответственно и будем реагировать вместе с партнерами. Надеюсь, со всеми партнерами", - отметил Зеленский.

По его словам, вчера Путин устроил бенефис, в частности, и для Соединенных Штатов Америки, и говорил он, по мнению украинского президента, абсолютно откровенно.

"Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, - он так сам сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы", - отметил глава государства.

Он также пояснил, что власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц.

"Конечно, мы найдем украинские дроны на каждую ногу российского оккупанта. Конечно, Украина будет защищаться. Мы все четко понимаем, что вопрос о независимости Украины - это вопрос о выживании украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что во времена Путина россияне пошли дальше - дальше, чем ГУЛАГ и многое другое, что было.

"Они сжигают города, сжигают села под ноль. Остаются руины и ни одной человеческой жизни. Каждый в мире может это увидеть - что Путин сделал абсолютно сознательно с Донбассом. Фактически Донбасс уничтожен. И это они там, в Москве, говорили, что якобы принесут Донбассу защиту. Они принесли смерть, и это единственное, что они умеют носить. Наши общины на Харьковщине, в приграничье нашей Сумщины, на Херсонщине - россияне везде делают одно", - подытожил он.