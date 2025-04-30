Путин признал присутствие ВСУ в Курской области: что сказал диктатор

Украинские военные продолжают вести оборону на территории Курской области РФ. Оккупантам никак не удается выбить ВСУ, несмотря на все заявления российских военачальников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина, которое цитируют росСМИ.

Выступая сегодня на очередном пропагандистском мероприятии, Путину пришлось признать, что ВСУ до сих пор находятся на территории Курской области. Он пытался приуменьшить их присутствие в регионе и настаивал, что область якобы "освободили" от украинских войск.

"Да, противника выбили из Курской области, но там еще по каким-то щелям, подвалам сидят. Мы слышим, что они говорят - просят эвакуации", - рассказал диктатор.

Он отметил, что не хочет вдаваться в детали операции в Курской области. Однако заявил, что остались лишь "разрозненные группы" украинцев.

"Эвакуироваться невозможно. Это разрозненные группы по 2-3 человека, сидят где-то в лесополосах, полностью изолированы. Кстати, им даже предлагают сдаться", - отметил Путин.