Без ареста из-за ордера. Швейцария допустила участие Путина в новом саммите мира

Российский диктатор Владимир Путин может присутствовать на дальнейших потенциальных конференциях и переговорах по миру в Украине, организованных Швейцарией, наличие ордера Международного уголовного суда.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию по итогам саммита.

На вопрос журналистов о возможном присутствии Путина в Швейцарии с учетом выданного МКС ордера на его арест для дальнейших переговоров и, возможно, конференции по миру в Украине, Амерд сказала, что это возможно.

"Да, если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", - сказала она.

Ее слова также подтвердил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Он сказал, что это может быть организовано.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МКС, но как принимающее государство - можем сделать исключение из этого", - сказал он.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с его причастностью к преступлениям, совершенным в ходе войны в Украине.

Это решение стало важным шагом в процессе международного правосудия и ответственности за военные преступления. Ордер на арест был выдан на основе обвинений в грубых нарушениях международного права, включая преступления против человечности и военные преступления.

Целью Ордера является привлечь Путина к ответственности и обеспечить справедливость для жертв конфликта. Несмотря на дипломатический и политический иммунитет, выдача ордера на арест Путина является мощным сигналом от международного сообщества о неприемлемости безнаказанности за такие действия.

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