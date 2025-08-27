РФ хочет выйти из Конвенции о предотвращении пыток: в МИД Украины отреагировали
Россия собирается выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток. В МИД Украины такой шаг Кремля назвали фактически признанием в преступлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины привлекает внимание международного сообщества к решению правительства РФ инициировать денонсацию Европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что этот шаг фактически является признанием в преступлении - системной практике пыток и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека.
"Современная Россия - это территория беззакония и унижения человеческого достоинства. Решение о выходе из Конвенции о запрете пыток лишь закрепляет эту реальность и окончательно ставит РФ в ряд стран, для которых цена человеческой жизни и достоинства равны нулю", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В отличие от большинства других международных договоров в этой сфере, конвенция содержит превентивный механизм как регулярных, так и внезапных посещений мест несвободы Европейским комитетом по предупреждению пыток с целью непосредственной проверки условий содержания и обращения с людьми.
Украина настаивает на исключении РФ из институтов Совета Европы
"С февраля 2022 года Украина системно настаивала и настаивает на исключении РФ из всех механизмов сотрудничества в рамках Совета Европы. Это обусловлено глубоким осознанием того факта, что Россия превратилась в тоталитарное государство с засильем репрессивного аппарата", - подчеркнули в МИД Украины.
Отмечается, что в то же время Россия фактически разрушала механизм конвенции: не принимала реального участия в ее работе, и не допускала на свою территорию экспертов для изучения и документирования ситуации с пытками.
"Ответственность государства-агрессора за многочисленные преступления, в частности пытки, должна быть неотвратимой. Украина настаивает на скорейшем использовании международных механизмов привлечения к ответственности и призывает международное сообщество действовать активно и без промедлений", - добавили в МИД.
Что известно о Конвенции против пыток
Конвенция ООН против пыток - это международный инструмент защиты прав человека, принятый ООН в 1984 году, и вступил в силу в 1987 году.
Конвенция запрещает пытки при любых обстоятельствах, запрещает выдачу лиц в страны, где для них существует серьезная угроза пыток, и устанавливает обязательность уголовного преследования за пытки. По состоянию на сентябрь 2014 года в конвенции участвуют 156 государств.