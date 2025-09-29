Путин вывел Россию из Европейской конвенции против пыток
Россия официально выходит из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Соответствующий документ подписал российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечается, российский правитель подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Ранее парламент РФ ранее одобрил выход из соглашения, которое Москва ратифицировала еще в 1998 году.
В Кремле оправдываются тем, что решение стало ответом на отказ Совета Европы включить российского представителя в состав комитета, который контролирует выполнение конвенции.
Таким образом, после денонсации Россия больше не обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Также жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток больше не будут рассматриваться.
Что известно о Конвенции против пыток
Европейская конвенция о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята Советом Европы в 1987 году.
Документ обязывает страны-участницы:
- не допускать пыток и бесчеловечного обращения в местах лишения свободы;
- гарантировать независимый международный контроль за соблюдением этих стандартов;
- допускать инспекторов Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT) в тюрьмы, колонии и другие места содержания.
Конвенция действует параллельно с Европейской конвенцией по правам человека и считается одним из ключевых инструментов защиты прав человека в Европе.
Россия присоединилась к ней в 1998 году, но после полномасштабного вторжения в Украину ее исключили из Совета Европы, членом которого она была 26 лет. С тех пор страна оставалась участницей Конвенции против пыток лишь формально.
Еще в августе РБК-Украина сообщало, что Россия официально планирует выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток.
Тогда в МИД Украины назвали такой шаг Кремля фактическим признанием преступления - системной практики пыток и попытки избежать ответственности за грубые нарушения прав человека.