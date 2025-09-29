Путин вывел Россию из Европейской конвенции против пыток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечается, российский правитель подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее парламент РФ ранее одобрил выход из соглашения, которое Москва ратифицировала еще в 1998 году.

В Кремле оправдываются тем, что решение стало ответом на отказ Совета Европы включить российского представителя в состав комитета, который контролирует выполнение конвенции.

Таким образом, после денонсации Россия больше не обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Также жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток больше не будут рассматриваться.

Что известно о Конвенции против пыток

Европейская конвенция о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята Советом Европы в 1987 году.

Документ обязывает страны-участницы:

не допускать пыток и бесчеловечного обращения в местах лишения свободы;

гарантировать независимый международный контроль за соблюдением этих стандартов;

допускать инспекторов Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT) в тюрьмы, колонии и другие места содержания.

Конвенция действует параллельно с Европейской конвенцией по правам человека и считается одним из ключевых инструментов защиты прав человека в Европе.

Россия присоединилась к ней в 1998 году, но после полномасштабного вторжения в Украину ее исключили из Совета Европы, членом которого она была 26 лет. С тех пор страна оставалась участницей Конвенции против пыток лишь формально.