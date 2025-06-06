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Путин выторговывает себе время для продолжения войны, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что не все в мире осуждают его атаки на Украину. Он хочет продолжать войну и выторговывает для этого время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что в результате сегодняшнего ночного массированного удара россиян по всей стране пострадали 80 человек. Всем предоставили помощь. Также есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших - в Киеве и Луцке. Под завалами еще могут быть люди. 

Президент обратил внимание, что погибшие в Киеве - это спасатели Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор, которые прибыли на место первого удара и были убиты повторным ударом российских оккупантов. 

"И, к сожалению, не все в мире осуждают подобные удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторговывает время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну", - добавил он. 

По словам Зеленского, дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть обеспечены, мир должен быть установлен. Для этого необходимы начальные шаги, в том числе прекращение огня. 

"Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились", - подчеркнул президент. 

Отказ РФ от прекращения огня

Напомним, Россия отказывается от прекращения огня с Украиной по меньшей мере на 30 дней без ультимативных условий.

Вместо этого Москва хочет вести переговоры, чтобы создать иллюзию, что она настроена конструктивно.

Недавно Россия передала Украине "меморандум" с требованиями для перемирия и полного мира. Москва хочет, чтобы украинские войска полностью отдали ей Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

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