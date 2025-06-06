Путін виторговує собі час для продовження війни, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін користується тим, що не всі у світі засуджують його атаки на Україну. Він хоче продовжувати війну і виторговує для цього час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що внаслідок сьогоднішнього нічного масованого нічного удару росіян по всій країні постраждали 80 осіб. Усім надали допомогу. Також є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих - у Києві та Луцьку. Під завалами ще можуть бути люди.
"І, на жаль, не всі у світі засуджують подібні удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну", - додав він.
За словами Зеленського, дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути забезпечені, мир має бути встановлений. Для цього необхідні початкові кроки, зокрема припинення вогню.
"Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинилися", - наголосив президент.
Нагадаємо, Росія відмовляється від припинення вогню з Україною щонайменше на 30 днів без ультимативних умов.
Натомість Москва хоче вести переговори, щоб створити ілюзію, що вона налаштована конструктивно.
Нещодавно Росія передала Україні "меморандум" з вимогами для перемир'я і повного миру. Москва хоче, щоб українські війська повністю віддали їй Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.
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