ua en ru
Пт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин выторговывает себе время для продолжения войны, - Зеленский

Киев, Пятница 06 июня 2025 21:12
UA EN RU
Путин выторговывает себе время для продолжения войны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что не все в мире осуждают его атаки на Украину. Он хочет продолжать войну и выторговывает для этого время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что в результате сегодняшнего ночного массированного удара россиян по всей стране пострадали 80 человек. Всем предоставили помощь. Также есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших - в Киеве и Луцке. Под завалами еще могут быть люди.

Президент обратил внимание, что погибшие в Киеве - это спасатели Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор, которые прибыли на место первого удара и были убиты повторным ударом российских оккупантов.

"И, к сожалению, не все в мире осуждают подобные удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторговывает время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну", - добавил он.

По словам Зеленского, дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть обеспечены, мир должен быть установлен. Для этого необходимы начальные шаги, в том числе прекращение огня.

"Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились", - подчеркнул президент.

Отказ РФ от прекращения огня

Напомним, Россия отказывается от прекращения огня с Украиной по меньшей мере на 30 дней без ультимативных условий.

Вместо этого Москва хочет вести переговоры, чтобы создать иллюзию, что она настроена конструктивно.

Недавно Россия передала Украине "меморандум" с требованиями для перемирия и полного мира. Москва хочет, чтобы украинские войска полностью отдали ей Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
NEWS
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам