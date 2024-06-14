Путин выдвинул новые условия для переговоров с Украиной. Зеленский резко ответил

Что сказал Путин

Сегодня, 14 июня, накануне саммита мира Путин назвал свои условия для начала мирных переговоров с Украиной.

Глава Кремля потребовал, чтобы украинские защитники отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом Путин добавил, что Украине нужно отказаться от плана стать частью НАТО.

Тогда, по его словам, Москва будет готова начать диалог.

Реакция Зеленского

"Что я могу сказать? Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше", - подчеркнул президент.

Глава украинского государства заявил, что действия главы Кремля направлены на возрождение нацизма.

"Это новая волна этого нацизма, российского нацизма. Он хочет, чтобы мы не только отказались от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что замороженного конфликта с Россией не будет.