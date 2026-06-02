Путин верит, что скоро победит Украину: ISW объяснил, что за этим стоит

Несмотря на проблемы в экономике РФ, Кремль не сокращает военные расходы. Аналитики объяснили мотивы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Путин продолжает финансировать войну против Украины на нынешнем уровне, поскольку верит в возможность достичь своих целей военным путем в ближайшей или среднесрочной перспективе.

В ISW отметили, что Путин не реагирует на участившиеся предупреждения российских экономических чиновников о чрезмерной нагрузке, которую военные расходы создают для экономики страны.

Почему Путин не меняет курс

По оценке экспертов, такая позиция может быть связана с искаженным представлением российского диктатора о ситуации на фронте.

Аналитики напомнили, что ранее пришли к выводу: Путин, вероятно, получает от российского военного командования преувеличенные данные об успехах армии РФ в Украине. Из-за этого он может ошибочно считать, что Россия приближается к победе.

"Неправильное понимание Путиным ситуации на поле боя, вероятно, способствует его настойчивости по сохранению высоких военных расходов и его решимости продолжать войну для достижения своих целей военным путем", - пояснили в Институте изучения войны.

В то же время аналитики обратили внимание, что для России уменьшение оборонных расходов также несет риски.

По их мнению, сокращение финансирования армии может ослабить отдельные участки фронта на фоне украинских ударов по военным объектам в тылу и контратак Сил обороны Украины.

В таком случае украинские войска могли бы развить свои недавние успехи, что еще больше осложнило бы положение российской армии на поле боя.