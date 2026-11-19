"Боже, храни нас от таких друзей": в Польше отреагировали на слова Трампа о Путине
В Польше отреагировали на встречу президента США и российского диктатора, на которой Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим "другом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х и заявление министра иностранных дел Радослава Сикорского.
Трамп во время встречи с Путвиным назвал йог своим "другом" и заявил, что из многолетней коммуникации с российским диктатором вполне может получиться "много замечательных вещей".
"Боже, храни нас от таких друзей", - прокомментировал Туск заявление президента США и оптимизм по поводу переговоров с российским руководством.
В свою очередь глава МИД Польши перед вылетом в Будапешт заявил, что теплый прием американским президентом российского диктатора в Китае "вызывает беспокойство".
"То, как он обнимается с Путиным и называет его другом, вызывает у нас определенную обеспокоенность. Возникает вопрос: с кем он дружит больше - с Путиным или с нашим президентом? И что он, возможно, сделает, если дело дойдет до крайности? Какого друга он выберет?", - отметил Сикорский.
Напомним, 19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Трамп во время встречи назвал Путина своим "другом".
Они обсудили войну в Украине и вопросы двусторонних отношений. Совместных заявлений для СМИ лидеры делать не стали.
После встречи с Путиным Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзинпином.