Путин потребовал от Минобороны не допускать "обстрелов" приграничных областей

В Кремле обеспокоены "обстрелами" приграничных с Украиной регионов и требуют не их допускать.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в ходе совещания по вопросам восстановления инфраструктуры заявил российский диктатор Владимир Путин.

"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - заявил он.

При этом диктатор отметил, что необходимо как можно быстрее восстановить дома, которые якобы пострадали в результате "обстрелов".

Отметим, что официальные представители Украины ни разу не подтверждали обстрелы территории России. В то же время представители страны-агрессора уже несколько раз признавались в ударах по энергообъеткам и другой гражданской инфраструктуре нашей страны.