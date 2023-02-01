RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин потребовал от Минобороны не допускать "обстрелов" приграничных областей

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле обеспокоены "обстрелами" приграничных с Украиной регионов и требуют не их допускать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе совещания по вопросам восстановления инфраструктуры заявил российский диктатор Владимир Путин.

"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - заявил он.

При этом диктатор отметил, что необходимо как можно быстрее восстановить дома, которые якобы пострадали в результате "обстрелов".

Отметим, что официальные представители Украины ни разу не подтверждали обстрелы территории России. В то же время представители страны-агрессора уже несколько раз признавались в ударах по энергообъеткам и другой гражданской инфраструктуре нашей страны.

Напомним, ранее Минобороны РФ назвало ракетный удар по жилому дому в Днепре "обстрелом системы военного управления Украины".

Также мы писали, что россияне признали террористические удары по общежитиям в Краматорске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины