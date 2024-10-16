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Путин использует договор с КНДР для избежания новой мобилизации в РФ, - ISW

Фото: Путин хочет заменить россиян на военных КНДР чтобы не объявлять мобилизацию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль использует недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, чтобы как можно дольше избегать дополнительных волн мобилизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Институт изучения войны (ISW).

В Институте отметили, что не могут подтвердить информацию о создании батальона из 3 тысяч граждан КНДР для проведения военной операции РФ в Курской области, а также о дезертирстве группы северокорейских солдат.

Однако в отчете напомнили, что российский диктатор Владимир Путин 14 октября внес на ратификацию в Госдуму России текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который обе страны подписали в июне 2024 года.

Отмечается, что представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС подчеркнул, что договор между Россией и Северной Кореей "недвусмысленный" в том, что касается "взаимного сотрудничества в сфере обороны и безопасности".

"Кремль, вероятно, использует положения соглашения о "взаимной обороне", чтобы придать юридическое обоснование развертыванию северокорейских солдат в зоне боевых действий в России в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Недавно появились сообщения о том, что небольшой контингент северокорейских военнослужащих действовал вблизи оккупированного Донецка", - говорится в отчете.

Замена тотальной мобилизации

Впрочем, отмечают в ISW, кроме юридического обоснования, готовность Кремля заключить соглашение о взаимной обороне с КНДР свидетельствует о том, что Путин продолжает полагаться на альтернативные пути формирования Вооруженных сил вместо объявления частичной либо всеобщей мобилизации.

В Институте изучения войны напомнили, что российский диктатор продолжает полагаться на криптомобилизацию и формирование новых добровольческих формирований, чтобы избежать внутренних последствий проведения всеобщей мобилизации в обществе или очередной волны частичной мобилизации.

В ISW считают, что эта дилемма стала особенно острой для Путина после вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года, когда российским военным пришлось считаться с новыми потребностями в личном составе, обусловленными необходимостью защищать совершенно новый фронт внутри самой России.

Однако, говорится далее в отчете, реакция диктатора РФ на вторжение в Курскую область соответствовала его подходам к формированию российских вооруженных сил на протяжении всей войны. Таким образом он сохранил свое нежелание более серьезно противостоять вторжению с помощью более широкой мобилизации.

Вместо этого, отмечают в ISW, Путин сосредоточился на специальном создании новых подразделений территориальной обороны, передислокации действующих подразделений из Украины, а также использовании призывников.

"Использование северокорейского персонала в соответствии с пунктом о взаимной обороне в российско-северокорейском договоре является частью тех же более широких усилий. Путин, похоже, более охотно принимает северокорейский персонал в российскую армию и прибегает к другим усилиям по формированию нерегулярных сил, чем призывает к более широкой мобилизации, чтобы реально решить боевую ситуацию на театре военных действий", - говорится в отчете Института изучения войны.

Сотрудничество между Россией и КНДР

В июне российской диктатор Владимир Путин посетил с официальным визитом Пхеньян.

В ходе Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Документ, в частности, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из двух стран.

Недавно СМИ сообщили, что тысячи солдат из Северной Кореи проходят подготовку на территории РФ для дальнейшей отправки на фронт в Украину до конца 2024 года.

В начале октября возле оккупированного Донецка в результате ракетного удара ВСУ, были ликвидированы 6 офицеров армии КНДР.

Между тем в Силах обороны сообщили о подготовке на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ особого батальона, с участием военных Северной Кореи. Его планируют использовать в Курской области.

По данным украинской разведки, 18 солдат КНДР уже дезертировали со своих позиций в Брянской и Курской областях еще до того, как это подразделение было задействовано в боевых действиях.

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