RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин выдумал свою "формулу мира" с Украиной и вспомнил о компромиссах

20:40 04.06.2026 Чт
2 мин
Диктатор не отказывается от своих военных целей
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия сможет и получить Донбасс под свой контроль, и заключить мирную сделку с Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на встрече с руководителями информагентств.

У главы Кремля спросили, чего он хочет: контролировать весь Донбасс или заключить сделку.

"Одно другого не исключает - контролировать весь регион Донбасса и заключить сделку. Почему вы взяли, что это находится в противоречии?" - ответил Путин.

Отдельно он заверил, что якобы "безусловно готов" и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Но только "на той базе", о которой речь шла в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы пойти на компромиссы, о которых говорили в Анкоридже. Надо, чтобы на компромиссы готова была пойти и Украина", - сказал диктатор.

Он в очередной раз нафантазировал, что ситуация на поле боя для Украины якобы плохая, упомянув принудительную мобилизацию и дизертиров.

Чего хочет Россия

Напомним, российские чиновники уже многократно требовали, чтобы Украина отдала весь Донбасс под контроль РФ. При этом сохранить жизни людей и прекратить огонь по текущей линии фронта Кремль отказывается.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что дарить Донбасс россиянам никто не будет. При этом он выражал готовность к встрече с Путиным, чтобы решить все вопросы на уровне лидеров. Сам глава Кремля такой встречи не хочет, пока не удовлетворят его требования.

Новость дополняется…

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДонбассМирные переговорыВойна в Украине