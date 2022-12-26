Путин придумал новую должность для Медведева

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого зама в военно-промышленной комиссии РФ и назначил на нее заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ.

Из соответствующего, подписанного Путиным указа следует, что новую должность заместителя президента в военно-промышленной комиссии Российской Федерации займет экс-глава страны Дмитрий Медведев. Уточняется, что подобная должность в России появилась впервые. Согласно документу, первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по вопросам деятельности военно-промышленной комиссии.