Путин придумал новый способ сближения с США, чтобы получить уступки в войне, - ISW

"Путин пытается давить на администрацию Трампа, чтобы она начала переговоры по контролю над вооружениями, чтобы способствовать сближению между США и Россией и получить уступки от Соединенных Штатов относительно войны в Украине, как и прогнозировала ISW в августе 2025 года", - говорится в отчете.

ISW напоминает, как Путин ранее прогнозировал, что реализация Штатами его инициативы "Новый СНВ" в сочетании с другими шагами по нормализации отношений может создать атмосферу, "благоприятную для предметного стратегического диалога" с США.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль выдвигает перед США перспективу двусторонних переговоров по контролю над вооружениями, чтобы обеспечить желаемые требования России в Украине и отвлечь от РФ ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах", - сообщили в Институте изучения войны.

Также подчеркивается, что Россия пытается спровоцировать эскалацию в последние месяцы, в частности путем выхода из Договора о РСМД в августе 2025 года, чтобы заставить администрацию президента США начать переговоры по контролю над вооружениями.