Путин придумал новый способ сближения с США, чтобы получить уступки в войне, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин стремится к переговорам с США по контролю над вооружениями, чтобы таким образом сблизить страны и получить уступки от Вашингтона по войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Путин пытается давить на администрацию Трампа, чтобы она начала переговоры по контролю над вооружениями, чтобы способствовать сближению между США и Россией и получить уступки от Соединенных Штатов относительно войны в Украине, как и прогнозировала ISW в августе 2025 года", - говорится в отчете.
ISW напоминает, как Путин ранее прогнозировал, что реализация Штатами его инициативы "Новый СНВ" в сочетании с другими шагами по нормализации отношений может создать атмосферу, "благоприятную для предметного стратегического диалога" с США.
"ISW продолжает оценивать, что Кремль выдвигает перед США перспективу двусторонних переговоров по контролю над вооружениями, чтобы обеспечить желаемые требования России в Украине и отвлечь от РФ ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах", - сообщили в Институте изучения войны.
Также подчеркивается, что Россия пытается спровоцировать эскалацию в последние месяцы, в частности путем выхода из Договора о РСМД в августе 2025 года, чтобы заставить администрацию президента США начать переговоры по контролю над вооружениями.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений
Напомним, накануне Путин сказал, что Россия "готова придерживаться количественных ограничений на ядерное оружие" по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), участие в котором она "приостановила" в 2023 году.
Москва заявила о "готовности придерживаться ключевых положений СНВ-3" после 5 февраля 2026 года, когда истекает срок его действия.
При этом Путин заявил, что РФ будет еще год придерживаться положений договора при условии, если США будут делать то же самое.
Еще сообщалось, что Путин выразил уверенность в "надежности российского ядерного оружия" и пригрозил Западу военным ответом в случае любой угрозы.
Еще РБК-Украина сообщало, что РФ и США предложили Китаю ядерное разоружение, однако в КНР возмутились на это предложение.