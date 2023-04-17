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Япония выразила протест России из-за ракетных учений в районе Курил

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Япония, Понедельник 17 апреля 2023 12:13
Япония выразила протест России из-за ракетных учений в районе Курил Фото: генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Японии выразили протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он сказал, что Токио подал протест России в связи с ее военными учениями вокруг Курильских островов недалеко от японского Хоккайдо.

Кроме того, по его словам, территория проведения учений включает в себя район, который Япония считает своими территориальными водами.

Мацуно также сообщил, что Россия проинформировала Токио о проведении ракетных учений вокруг спорных островов 18-22 апреля.

Отметим, что буквально сегодня, 17 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что 18 апреля начнется финальный этап учений. По го словам, военные будут отрабатывать ракетные удары электронными пусками. В учениях также задействуют стратегические ракетоносцы.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - отметил Шойгу.

Напомним, 14 апреля Минобороны РФ подняло по тревоге Тихоокеанский флот и объявило о "внезапной проверке". Шойгу приказал отработать "действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".

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