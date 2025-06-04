Путін відреагував на підрив мостів і "забув" про атаку на аеродроми

Російський диктатор Володимир Путін під час наради з урядом поскаржився на "теракти України". Він згадав тільки підриви мостів у Брянській і Курській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Диктатор заявив, що нещодавній підрив залізничних колій у Брянській і Курській областях - це "безумовно терористичний акт".

"Рішення про вчинення подібних злочинів, звісно, ухвалювали в Україні на політичному рівні", - висунув звинувачення глава Кремля.

Він цинічно заявив, що під час усіх збройних конфліктів "страждають цивільні особи", але підрив мостів він назвав "цілеспрямованим ударом по цивільних особах".

Диктатор нафантазував, що такий "теракт" був спрямований на зрив мирного процесу, оскільки мости підірвали перед переговорами в Стамбулі.

"Це тільки підтверджує наші побоювання в тому, що "нелегітимний режим" у Києві, який захопив владу, поступово перетворюється на терористичну організацію. А його спонсори стають пособниками терористів", - вигадав Путін.

При цьому під час наради Путін жодного слова не згадав про вражаючу українську спецоперацію "Павутина", у рамках якої Росія втратила третину своєї стратегічної авіації.