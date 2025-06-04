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Путін відреагував на підрив мостів і "забув" про атаку на аеродроми

Середа 04 червня 2025 18:51
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Путін відреагував на підрив мостів і "забув" про атаку на аеродроми Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін під час наради з урядом поскаржився на "теракти України". Він згадав тільки підриви мостів у Брянській і Курській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Диктатор заявив, що нещодавній підрив залізничних колій у Брянській і Курській областях - це "безумовно терористичний акт".

"Рішення про вчинення подібних злочинів, звісно, ухвалювали в Україні на політичному рівні", - висунув звинувачення глава Кремля.

Він цинічно заявив, що під час усіх збройних конфліктів "страждають цивільні особи", але підрив мостів він назвав "цілеспрямованим ударом по цивільних особах".

Диктатор нафантазував, що такий "теракт" був спрямований на зрив мирного процесу, оскільки мости підірвали перед переговорами в Стамбулі.

"Це тільки підтверджує наші побоювання в тому, що "нелегітимний режим" у Києві, який захопив владу, поступово перетворюється на терористичну організацію. А його спонсори стають пособниками терористів", - вигадав Путін.

При цьому під час наради Путін жодного слова не згадав про вражаючу українську спецоперацію "Павутина", у рамках якої Росія втратила третину своєї стратегічної авіації.

Підрив мостів у Росії

Нагадаємо, в ніч на 1 червня в Брянській області обвалився автомобільний міст, коли під ним проїжджав поїзд. Росія заявляє, що нібито загинули 7 осіб, а 113 - постраждали.

Російська влада стверджує, що міст "підірвали".

Також у ніч на 1 червня в Курській області залізничний міст, по якому йшов вантажний потяг, обвалився на автомобільну дорогу. У результаті цього нібито були троє постраждалих.

Детальніше про інциденти в РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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