Путин ответил Зеленскому на предложение перемирия и вспомнил об ударе по Сумам

"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры - с этим надо разобраться", - заявил Путин.

В качестве "аргумента" он вспомнил российский удар по мирным жителям в Сумах, из-за которого погибли 35 человек. Диктатор нафантазировал, что РФ атаковала "конгресс-центр" сумского университета, где "награждали тех, кто совершил преступления в Курской области".

Также Путин добавил, что его войска недавно ударили по ангарам сельскохозяйственного предприятия в небольшом населенном пункте Одесской области. Там, по его словам, Украина "с иностранными кураторами" якобы хотели организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы.

"Так это гражданский объект? Гражданский, но он использовался для военных целей", - выдумал глава Кремля.

Диктатор косвенно вспомнил и об ударе российских террористов по Кривому Рогу, когда погибло девять детей. Он заявил, что оккупанты ударили по ресторану, где украинские военные якобы проводили совещание.

"С этим (предложением о перемирии - ред.) нужно разобраться, это все предмет для тщательного исследования. Может быть и в двустороннем порядке, в результате диалога, мы этого не исключаем", - добавил он.