Путин ответил Зеленскому на предложение перемирия и вспомнил об ударе по Сумам

Российский диктатор Владимир Путин якобы хочет разобраться с предложением президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по гражданским объектам.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля рассказал журналистам.
"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры - с этим надо разобраться", - заявил Путин.
В качестве "аргумента" он вспомнил российский удар по мирным жителям в Сумах, из-за которого погибли 35 человек. Диктатор нафантазировал, что РФ атаковала "конгресс-центр" сумского университета, где "награждали тех, кто совершил преступления в Курской области".
Также Путин добавил, что его войска недавно ударили по ангарам сельскохозяйственного предприятия в небольшом населенном пункте Одесской области. Там, по его словам, Украина "с иностранными кураторами" якобы хотели организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы.
"Так это гражданский объект? Гражданский, но он использовался для военных целей", - выдумал глава Кремля.
Диктатор косвенно вспомнил и об ударе российских террористов по Кривому Рогу, когда погибло девять детей. Он заявил, что оккупанты ударили по ресторану, где украинские военные якобы проводили совещание.
"С этим (предложением о перемирии - ред.) нужно разобраться, это все предмет для тщательного исследования. Может быть и в двустороннем порядке, в результате диалога, мы этого не исключаем", - добавил он.
Напомним, вчера, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил России полностью отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре как минимум на 30 дней.
Глава государства подчеркнул, что такой формат перемирия легко осуществить.
Это произошло после того, как Россия нарушила свое обещание о "пасхальном перемирии".
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