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Путин чувствует слабость, как животное, которым он и является, - Зеленский

Понедельник 01 января 2024 22:43
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Путин чувствует слабость, как животное, которым он и является, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин чувствует слабость других, как животное, которым он и является.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Он заявил, что поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

"Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", - предупреждает он.

Президент добавил, что если России позволят забирать украинских детей, она будут забирать других детей". Если Россия будет нарушать права украинцев, "она будет нарушать права во всем мире".

Зеленский подчеркнул, что если Украина проиграет, Путин приблизит свои войны к Западу.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", - заявил он.

Когда завершится война

По словам президента Владимира Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответа на этот вопрос.

"Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", - пояснил лидер страны.

Еще в ноябре, сравнивая войну с забегом на 100 метров, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ярмака, 70 метров наши Вооруженные силы уже преодолели.

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