Путін спростив видачу паспортів переселенцям з Криму і Донбасу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку отримання російського громадянства і паспортів для переселенців з Криму і Донбасу. Відповідний документ опубліковано на сайті Кремля.

Згідно з новим документом, спрощений порядок буде поширюватися на громадян України (та осіб без громадянства), які народилися і постійно проживали в Криму і Севастополі, але виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їх дітям, подружжю і батькам.

Також громадянство Росії за спрощеним порядком зможуть отримати ті громадяни України, які мають тимчасовий дозвіл на проживання в РФ, вид на проживання, посвідчення біженця або свідоцтвао учасника програми з переселення до Росії, які проживали на території окремих районів Донецької та Луганської областей станом на 7 квітня і 27 квітня 2014 року відповідно.

Відзначимо, напередодні прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що спрощення порядку отримання паспортів для жителів окупованого Донбасу було прийнято, щоб забезпечити їх дійсними документами.

До цього Путін взагалі запропонував ввести загальне громадянство для України і Російської Федерації.



