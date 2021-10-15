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Росія маніпулює: "Газпром" вже тричі скорочував транзит газу, - Оператор ГТС

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 12:19
Росія маніпулює: "Газпром" вже тричі скорочував транзит газу, - Оператор ГТС Фото: генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон (tsoua com)
Автор: Артем Горовенко

Російський "Газпром" цього року тричі скорочував обсяг транзит газу територією України. Тому заяви російського газу про зростання поставок є маніпулятивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

За його словами, "Газпром" тричі скорочував транзит газу: 1 січня з 186 млн кубометрів до 124 млн кубометрів на добу, з 1 вересня - до 109 млн кубометрів, а з 1 жовтня до 86 млн кубометрів, хоча платить за 109 млн.

Він також зазначив, що "Газпром" часто використовує транзитні потужності, які вже оплачені. І не тільки в Україні, а й в інших країнах, наприклад, у Словаччині.

"Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну в 2021 році мають маніпулятивний характер. Слід зазначити, що чинний контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд кубометрів, а щоденні транспортування 109 млн кубометрів. Зараз фізично транспортується значно менше - 85,9 млн кубометрів на добу", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що Москва цього року перевищить зобов'язання транзиту газу через Україну.

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Російська Федерація Транзит газу
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