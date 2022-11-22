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Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые должны освободить ВСУ

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Украина, Вторник 22 ноября 2022 19:38
Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые должны освободить ВСУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины должны освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, которые сейчас оккупированы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Когда же украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни", - заявил президент.

По его словам, всего городов и сел, которые еще предстоит освободить и восстановить - около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами русской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха.

Президент рассказал, как россияне уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда бегут - воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.

Напомним, что украинские военные деоккупировали около 1900 населенных пунктов.

В Луганской области украинские военные освободили 12 населенных пунктов

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